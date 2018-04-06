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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Polis dolandırıldığının farkında olmayan vatandaşı arıyor - ADANA

Polis dolandırıldığının farkında olmayan vatandaşı arıyor - ADANA

- Vatandaşın bankamatikten parayı yatırma anı - Ağrı'da telefon dolandırıcılarına yüklü miktarda para yatıran vatandaşın gönderdiği paraya bankada bloke koyduran Adana polisi, dolandırıldığının farkında olmayan şahısa ulaşmaya çalışıyorADANA (AA) - Ağrı'da telefon dolandırıcılarına yüklü miktarda para yatıran vatandaşın gönderdiği paraya bankada bloke koyduran Adana polisi, dolandırıldığının farkında olmayan şahısı arıyor.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, teknik takip yaptığı telefon dolandırıcılarının, bir vatadandaşı kendilerini polis olarak tanıtarak kandırmaya çalıştığını belirledi.Vatadandaşın kendisini terör örgütünü kullanarak kandıran dolandırıcılara, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde bulunan bir bankamatikten yüklü miktarda para yatırdığını tespit eden polis, bankayla görüşerek paraya bloke koydurdu.Dolandırcıların talimatı doğrultusunda parayı yatırtırken farklı kimlik numarası giren şahısa, bu nedenle ulaşamayan polis, dolandırıcıların parayı almasını engelledi.Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüyle yaptığı görüşmede konuyla ilgili herhangi bir şikayete de ulaşamayan ekipler, parayı teslim etmek için dolandırıldığının farkında olmayan mağdur vatandaşa ulaşmaya çalışıyor.Öte yandan, vatandaşın bankamatikten parayı yatırma anı bankanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kimlik Numarası Kamera Güvenlik Kamerası Bankamatik Terör Örgütü 

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