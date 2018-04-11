Polis çocukları, babaları için şiir okudu

-Baba ve kızlarla röportaj

-Çocukların şiir okuması

-Genel ve detay görüntüler



( İSTANBUL )- Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıldönümü Arnavutköy'de kutlandı İSTANBUL



- Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Arnavutköy'de düzenlenen programda emniyet mensupları, aileleriyle biraraya geldi. Babaları için şiirler okuyan polis çocukları, programa katılanları duygulandırdı. Arnavutköy Belediyesi, Türk Polis Teşkilatı’nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

Arnavutköy Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Haluk Öztürk, Arnavutköy Emniyetinin kurucu personeli ile polis memurları ve aileleri katıldı.

Düzenlenen etkinlikle polis memurlarına zorlu görevlerinde moral vermek amaçlanırken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Programa katılan polis çocukları, babalarına her zaman destek olduklarını belirterek, onlar için şiirler okudu. Çocuklar sahnede şiir okurken, onları dinleyen polis babaları ise duygusal anlar yaşadı. Polislik mesleğinin önemine vurgu yapan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "İlk defa bizim için de çok değer ifade eden böyle bir organizasyonda beraberiz.Kamusal hizmet fedakarlık isteyen bir hizmettir. Polislik mesleğinin gerek can emniyetimiz açısından, gerek sorumluluk açısından ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok net bir şekilde biliyoruz. Kritik zamanlarda, önemli dönüm anlarında, sorumluluk almak gerektiği zaman ise hakikaten bunu en fazla yerine getiren kurum polis teşkilatımızdır" diye konuştu.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden polis memuru Celil Ziyaoğlu, "Özellikle belediye başkanımızın böyle bir program düzenleyip bizi de düşündüğü için ve programda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kızım gerçekten şiiri okurken çok duygulandım. Kızıma teşekkür ediyorum’’ dedi.

"Polis kızı olduğum için kendimi gururlu hissediyorum" Polis kızı olduğu için kendini gururlu hissettiğini söyleyen Sevim Ziyaoğlu, "Şiirimi okurken tabi ki de gururlandım böyle bir babam olduğu için. Gerçekten böyle bir durumda bizim de sorumluluklarımız oluyor. Mesela babam eve geç geldiğinde biz kardeşler hep birlikte oluyoruz. Babamın da sorumlulukları oluyor eşine karşı, bize karşı. Kendimi gururlu hissediyorum" dedi.

Asıl fedakarlığı polis eşlerinin ve polis çocuklarının yaptığını dile getiren polis memuru Okan Gündağ, "Arnavutköy’de trafik büro amiri olarak görev yapıyorum. 17 yıldır bu meslekteyim. Mesleğimle gurur duyuyorum. Aileme, çocuklarıma mümkün olduğu kadar zaman ayırmaya çalışıyorum. Bu görev yoğunluğu içerisinde belediyemiz bize böyle güzel bir program yaptı. Hepsine teşekkürü borç biliyorum. Çocuklarımızla da gerçekten gurur duyuyoruz. Biz fedakarlık yapıyoruz ama asıl fedakarlığı bizim eşlerimiz ve çocuklarımız yapıyorlar ‘’ dedi.

"Bazen eve geç geliyor bazen ise hiç gelemiyor" Polis memuru Okan Gündağ’ın kızı Senanur Gündağ, "Babam böyle bir meslek yaptığı için onunla gurur duyuyorum. Babamın yaptığı iş sadece bir meslek değil. Gerek eşine karşı gerek bize karşı ne kadar sorumluluk varsa elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Eğitim öğretimimiz ve hayatımız hakkında bizi en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyor. Ben de babamı seviyorum. İyi ki var. Şiirimi okurken ilk aklıma gelen babam oldu. Bazen eve geç geliyor bazen ise hiç gelemiyor. 15 Temmuz’u hiç unutuyorum. O gece ben de uyuyamamıştım. O gece annemle babamı telefonla konuşurken görmüştüm. Unutamayacağım anlardan biri olmuştu. Babamın hakkında çok endişelenmiştim. Bildiğim ne kadar dua varsa okumuştum" dedi.

Program sonunda Arnavutköy emniyetinin kurucu üyelerine plaket verildi.

(AST-HB-

