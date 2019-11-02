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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Polis ceset üzerinde çalışırken turistler kitap okuyup, vatandaşlar balık tuttu İzle

Polis ceset üzerinde çalışırken turistler kitap okuyup, vatandaşlar balık tuttu İzle

Sahil detay

Amatör Balıkçı Dövme Belediye İşçisi Amatör Sağlık Ekipleri 

-Kamelya detay
-Ceset detay
-Polislerin çalışması
-Balık tutanlar
-Kitap okuyan turist

( ANTALYA )- Sahildeki kamelyada boynundan iple asılı halde ölü bulundu ANTALYA

- Antalya’da bir kişi Lara Sahilindeki kamelyada boynundan iple asılı halde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre Muratpaşa ilçesi Lara Sahili’nde sat 09.00 sırasında temizlik yapan belediye işçisi, terkedilen bir kamelyada ipte asılı halde birini gördü. İşçi hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinde kimlik çıkmayan ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis sol elinde dövme bulunan ve 60 yaşlarında olduğunu tahmin edilen kişinin kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor. Polisin incelemesi sırasında bazı turistlerin ve amatör balıkçıların hiçbir şey olmamış gibi etkinliklerine devam ettikleri görüldü.
(İA-
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