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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Polis can kurtarma, vatandaş canlı yayın derdinde

Polis can kurtarma, vatandaş canlı yayın derdinde

Çocuğun kaybolduğu kanal

Sosyal Medya Yarış Canlı Yayın Sulama Kanalı Cep Telefonu 

-Meraklı vatandaşlar
-Görgü tanıklarının olayı anlatması
-Polisin gelmesi
-Dalgıç polislerin kanala girmesi
-Vatandaşın cep telefonu ile çekmesi
-Bir vatandaşın canlı yayın yapması
-Genel ve detay görüntü

( ADANA -HD)- Adana'da bir çocuk sulama kanalında kaybolurken, sualtı polisleri onu bulmak için çalışma başlattığı sırada vatandaşların cep telefonu ile canlı yayın yaptığı görüldü ADANA

- Adana'da bir çocuk sulama kanalında kaybolurken, sualtı polisleri onu bulmak için çalışma başlattığı sırada vatandaşların cep telefonu ile canlı yayın yaptığı görüldü.
Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi, Levent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 13-14 yaşlarında bir çocuğun sulama kanalında sürüklendiğini gören vatandaşlar kanala atlayıp onu kurtarmaya çalıştı. Ancak su çok akıntılı olduğu için çocuk bir süre sonra suda kayboldu. Bu arada vatandaşlar polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sualtı polisi çocuğu bulmak için sulama kanalına girdi. Çevredeki meraklı vatandaşlar ise bu anı görüntülemek için adeta birbiriyle yarıştı. Bazı vatandaşların cep telefonu ile sualtı polisinin can kurtarma çalışmasını sosyal medyadan canlı yayınladığı görüldü.
Görgü şahitleri çocuğun sırt üstü giderken birden batmaya başladığını onu gören herkesin kanala atladığını ancak kurtarılamadığını söyledi.

Polisin kanalda arama çalışmaları devam ediyor.
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