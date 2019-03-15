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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Polis camilerde güvenlik önlemlerini artırdı - LONDRA

Polis camilerde güvenlik önlemlerini artırdı - LONDRA

- Finsbury Park Camisi önündeki güvenlik önlemlerinden detaylar - Cuma namazı için vatandaşların camiye gelmeleri - Cami girişine bırakılan çiçekler - The East London Camisi önünden görüntüler - Güvenlik önlemleri - London Muslim Centre girişinden görüntüler - Cuma namazından detaylar - London Muslim Centre'a gelen Hristiyanlardan görüntüLONDRA (AA) - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yapılan terör saldırıları sonrası İngiltere'deki camilerde güvenlik önlemleri artırıldı.

İngiltere Cuma Namazı Saldırı Irak 

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