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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Polis çakarlı elektrikli bisiklete ceza

Polis çakarlı elektrikli bisiklete ceza

Polisin uygulama yapması

Polis Para Cezası Elektrikli Bisiklet Bisiklet Trol 

-Motosikletleri kontrol etmesi
-Polis çakarlı elektrikli bisikletten detaylar

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklete polis çakarı takan bir kişiye 462 lira ceza kesildi. Emniyet ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri yaz aylarının gelmesiyle birlikte motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini arttırdı. Ekipler Adnan Menderes Bulvarı üzerinde özellikle çevreyi rahatsız eden sürücülere yönelik yaptığı denetimlerde evrakları eksik olan sürücülere ceza yağdırdı. Denetimler sırasında elektrikli bisikletine polis çakarı taktıran bir genç hem uyarıldı hem de 462 TL para cezası kesildi. Emniyet ekiplerinin ilçe genelinde bu tür uygulamaları aralıksız sürdüreceği öğrenildi.
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