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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Polis boşanmak üzere olduğu eşini öldürdü

Polis boşanmak üzere olduğu eşini öldürdü

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden detay

Sağlık Ekibi Polis Memuru Memur Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olayın yaşandığı evden detay
-zanlının fotoğrafı
-ölen kadının fotoğrafı

( KOCAELİ -HD) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir polis memuru, boşanmak üzere olduğu eşini oğlunun gözü önünde beylik silahıyla iki el ateş ederek öldürdü. Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Bodur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit Saraybahçe Polis Merkezi'nde görevli polis memuru İ.Y., iddiaya göre boşanma sürecinde olduğu 3 çocuk annesi eşi Elif Kaya Y. ile tartışmaya başladı.
Büyüyen tartışma sonrasında tabancasını çıkartan İ.Y., oğlunun engelleme çabalarına rağmen eşine iki el ateş etti. Kurşunların göğsüne ve karın boşluğuna isabet ettiği Elif Kaya Y. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan Elif Kaya Y., Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Elif Kaya Y. hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulunurken, eşini öldüren polis memuru İ.Y. ise Körfez Tütünçiftlik Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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