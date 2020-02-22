Polis, bıçaklı kavgayı havaya ateş ederek ayırdı...O anlar kamerada

-Şahsın diğer şahsa bıçak sallaması ve kavga

-Polisin havaya ateş açması

-Olay yerinden görüntü

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’da iki kişinin bıçaklı kavgasını sivil polis havaya ateş ederek durdurdu. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında meydana geldi. Kaldırım üzerinde tartışan iki kişi daha sonra kavgaya tutuştu. Şahıslardan bir kişi cebinden çıkarttığı bıçağı diğerine sallamaya başladı.

Şahıslar bıçaklı kavgasını gören ve olay yerinden geçen sivil polis şahısların kavgasını havaya ateş ederek durdurdu. Polisin havaya ateş açmasıyla birlikte diğer vatandaşlarda kavgayı ayırdı. Daha sonra olay yerine resmi polis ekipleri çağrıldı. Yaşanan bu olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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