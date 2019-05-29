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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Polis bayram tatiline çıkacakları uyardı - ADANA

Polis bayram tatiline çıkacakları uyardı - ADANA

- Polislerin yolda yürümesi - Vatandaşa broşür verilmesi - Vatandaşa uyarıda bulunulması - İş yeri ve ev ziyaretleri - Gülnur Bekşen'in konuşması - Ziyaretlerden görüntülerPolis bayram tatiline çıkacakları uyardı - Adana 'da polis, ev, iş yeri ve halkın yoğun bulunduğu yerleri gezerek bayram tatiline çıkacak vatandaşlara evlerde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı uyarıda bulunduADANA (AA) - Adana 'da polis, bayram tatiline çıkacak olan vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyardı.İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ev, iş yeri, alışveriş merkezi, metro ve otobüs durakları ile semt pazarlarını gezerek vatandaşlara hırsızlık olaylarına karşı uyarıda bulundu.Ekipler, vatandaşlara içinde hırsızlık, dolandırıcılık ve trafik kazalarına karşı uyarıların yer aldığı broşürlerden de dağıttı.
Polisler, merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini de ziyaret etti.Vatandaşlardan hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmalarını isteyen ekipler, alınabilecek bazı önlemler hakkında da bilgi verdi.Polisin hırsızlık olaylarıyla ilgili uyarısının önemli olduğunu belirten kuaför Şerife Nergiz, bu tür olaylara karşı evinde nakit para bulundurmadığını söyledi.

Ekipler, evinde ziyaret ettiği Gülnur Bekşen'e tatile çıkarken değerli eşyalarını evde saklamaları yerine yanlarında götürmeleri ya da banka kasasında bulundurmaları önerisinde bulundu.Bekşen, gazetecilere yaptığı açıklamada, polisin uyarılarını mutlaka dikkate alacağını belirterek, "Dikkate almazsak biz zararlı çıkarız." dedi.

Semt Pazarları Bayram Tatili Dolandırıcılık Alışveriş Merkezi Banka Kasası 

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