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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Polis başmüfettişlerinden farkındalık eğitimi

- Polis başmüfettişlerinden farkındalık eğitimi

eğitimden detay görüntüler,

Özel Güvenlik Farkındalık Konferans Müfettiş 

-konuşmalar,
-seminer görüntüleri,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına bağlı Polis Başmüfettişleri tarafından 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında özel güvenlik şirketlerinin, eğitim kurumlarının ve birimlerinin yöneticilerine yönelik farkındalık eğitimi ve bilgilendirme semineri yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar konferans salonunda özel güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve çağın gereksinimlerine uygun hale getirilmesini sağlamak amacıyla yapılan seminer ile eğitime özel güvenlik şirketlerinin, eğitim kurumlarının ve birimlerinin yöneticileri katıldı.
Programda yapılan denetlemelerde bu grupların dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgiler aktarıldı. Ayrıca "Bilgilendirme Semineri" ile Türkiye genelinde 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuatı dışında illegal olarak faaliyet gösteren özel güvenlik şirketleri, birimleri ve özel güvenlik görevlileri hakkında yapılması gereken adli işlemler hakkında Gaziantep'teki görevli personellere, özellikle karakol, ekipler amirliği personellerine yönelik olarak da "Farkındalık Eğitimi" verildi.
(SVY-
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