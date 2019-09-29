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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Polis baskınından kaçan mülteciler kamerada İzle

Polis baskınından kaçan mülteciler kamerada İzle

Mültecilerin kaçış anı

Hastane Mülteci Kamera Kaçış Polis Ekipleri 

-Olay yerinden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Detaylar
-Sağlık ekiplerinden görüntü

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kaçmaya çalışan bir mülteci düşerek yaralandı İSTANBUL

- Küçükçekmece'de polis ekiplerinin düzenlediği baskında bir grup mülteci binaların çatısından kaçarken görüntülendi. Mülteci grubundan birisi ise çatıdan düşerek yaralandı. Olay Küçükçekmece, Halkalı Mahallesi’nde gerçekleşti. Polis ekipleri, yapılan çalışmalar üzerine adresteki binaya baskın düzenledi.
Onlarca mültecinin kaldığı adrese düzenlenen baskından kaçan yabancı uyruklu mülteciler, kaldıkları binanın çatısından başka bir çatıya atlayarak polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada bir mülteci ise 3 katlı binanın çatısından düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edilmesi üzerine yaralı mülteci hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. “Bu ikinci olay, sürekli yaşanıyor” Olayın görgü tanıklarından Talip Elmas, “Karşı binada hangi uyruklu olduğunu bilmediğimiz mülteciler var. Polis baskın yaptı. O binadan karşıdaki binaya atladılar. Teker teker öteki binaya atladılar. Ayağı kırılan oldu. Buradaki dükkana aldılar. Daha sonrasında ambulansa aldılar. Bu ikinci olay, sürekli yaşanıyor” ifadelerini kullandı. (TA-ÖFA
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