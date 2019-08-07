Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Polis baskınında bazada uyuşturucu ele geçirildi - BURSA

Polis baskınında bazada uyuşturucu ele geçirildi - BURSA

- Operasyon anı - Zanlıların adliyeye sevk edilmesiPolis baskınında bazada uyuşturucu ele geçirildi - Bursa 'da gerçekleştirilen operasyonda bir evde iki kilogram sentetik uyuşturucu ve 30 gram esrar bulunmasına ilişkin iki şüpheli gözaltına alındıBURSA (AA) - Bursa 'da polisin operasyon düzenlediği evde bazaya saklanmış iki kilogram uyuşturucu ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.S. ve K.E'nin evine baskın yaptı.Polis, bir yatağın altındaki bazada iki kilogram sentetik uyuşturucu ve 30 gram esrar ile tabanca, tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin 500 lira buldu.Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Ekiplerin bazadaki uyuşturucuyu bulması polis kamerasınca görüntülendi.

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Kamera Polis Kamerası 

İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı