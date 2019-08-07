Polis baskınında bazada uyuşturucu ele geçirildi - BURSA
- Operasyon anı - Zanlıların adliyeye sevk edilmesiPolis baskınında bazada uyuşturucu ele geçirildi - Bursa 'da gerçekleştirilen operasyonda bir evde iki kilogram sentetik uyuşturucu ve 30 gram esrar bulunmasına ilişkin iki şüpheli gözaltına alındıBURSA (AA) - Bursa 'da polisin operasyon düzenlediği evde bazaya saklanmış iki kilogram uyuşturucu ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.S. ve K.E'nin evine baskın yaptı.Polis, bir yatağın altındaki bazada iki kilogram sentetik uyuşturucu ve 30 gram esrar ile tabanca, tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin 500 lira buldu.Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Ekiplerin bazadaki uyuşturucuyu bulması polis kamerasınca görüntülendi.
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