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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Polis aracının radyatörünün ön kısmında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Polis aracının radyatörünün ön kısmında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kedinin panjur ile radyatör arasındaki hali

Polis Aracı Mahsur Kaldı Polis Memuru Hayvan Barınağı Sivil Polis 

-Jandarmanın eliyle çıkartması
-Kediyi sevmeleri
-Kedinin jandarma arıcına götürülmesi
-Kedinin mahsur kaldığı sivil polis aracı
-Kediye fark eden polisin olayı anlatması
-Jandarmanın acının içindeki kucağındaki kediyi sevmesi
-Jandarma aracının hayvan barınağına gidişi

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da sivil polis aracının ön panjuru ile radyatörü arasına sıkışarak yolculuk yapan kedi mahsur kaldığı yerden jandarma tarafından kurtarıldı. Olay, Samsun Adliyesi savcılık otoparkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalar soğuk olduğu için üşüyünce Samsun Emniyet Müdürlüğü önündeki otoparkta bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne ait sivil polis aracının ön panjur ile radyatör arasına giren kedi, emniyetten adliyeye kadar yolculuk yaptı. Otomobilde bulunan polis memuru araçtan indiğinde radyatör önündeki panjur arasında kediye fark edince çıkarmak için çalışma başlattı. Bu sırada adliyede bulunan İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Aziz Çalış, kediyi mahsur kaldığı yerden eliyle çıkarttı. Jandarma aracına konulan kedi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. (MAY-SLH-
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