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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı (3) - ADANA Video

Polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı (3) - ADANA Video

- ADANA(AA) - Adana'da polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sıranda el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.
Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi.

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