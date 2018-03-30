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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Polis aracının dereye devrilmesi sonucu kaybolan polisi denizde dalgıçlarla arama çalışmaları bu sabah başladı İzle

Polis aracının dereye devrilmesi sonucu kaybolan polisi denizde dalgıçlarla arama çalışmaları bu sabah başladı İzle

Denizde yapılan arama çalışmalar

Polis Aracı Deniz Polisi Polis Memuru Kurtarma Ekibi Yağışlı Hava 

-Kurbağa adamların görüntüsü
-Yapılan çalışmalar
-Detaylar
-Kayıp Polis Mehmet Ayan'ın fotoğrafı

( TRABZON -HD)- Türkiye’nin 4 bir tarafından Trabzon’a gelen 40 polis kurbağa adam, meslektaşlarını Değirmendere’nin denize döküldüğü sahilde ve kıyılarda arıyor TRABZON

- Trabzon’un Maçka ilçesinde 9 gün önce polis aracının dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı denizde arama çalışmaları bu sabahtan itibaren denizde 40 polis kurbağa adamın katıldığı çalışma ile başladı.
Kazanın olduğu 22 Mart’tan bu yana Ayan'ın bulunması için AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli kurumlardan 472 kişilik arama kurtarma ekibi, kazanın olduğu alanda ve sahile kadar olan 25 km’lik dere boyunca çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede 49 dalgıç ve diğer ekipler de dere boyunca detaylı arama gerçekleştiriyor. Hava şartları ve yağışlı hava nedeniyle derenin bulanık akması ve su seviyesinin yükselmesi çalışmaları güçleştirirken, bu sabahtan itibaren denizde arama çalışmaları da başladı.
Türkiye’nin 4 bir tarafından Trabzon’a gelen 40 polis kurbağa adam, meslektaşlarını Değirmendere’nin denize döküldüğü sahilde ve kıyılarda aramaya başlarken, deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Öte yandan Maçka ilçesinde 22 Mart'ta polis aracının görev sırasında dereye devrildiği kazada polis memuru Yunus Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz yaralanmış, Mehmet Ayan ise dere sularına kapılarak kaybolmuştu.
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