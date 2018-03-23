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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Polis aracının dereye devrilmesi - Mehmet Ayan'ı arama çalışmaları sürüyor - TRABZON

Polis aracının dereye devrilmesi - Mehmet Ayan'ı arama çalışmaları sürüyor - TRABZON

- Kayıp polisin bulunması için yapılan çalışmalar ve vatandaşlardan detaylar Trabzon 'da polis aracının dereye devrilmesi - Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı arama çalışmaları sürüyorTRABZON (AA) - Trabzon 'un Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı arama çalışmaları devam ediyor.Ayan'ın bulunması için AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli kurumlardan 326 kişilik arama kurtarma ekibi bölgede çalışma yürütüyor.Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir helikopterin katıldığı aramalarda, drone ve su altı kamerası da kullanılıyor.Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, dalgıçlar ve diğer ekipler su seviyesi azalan dere boyunca detaylı arama yapıyor.Ayan'ın eşi Hacer, annesi Ayşe, babası İsmail ile kardeşleri Muammer ve Mücahit Ayan, olay yerinde arama çalışmalarını takip ediyor.Diyarbakır'da vatani görevini yapan kardeş Mücahit Ayan'ın kaza sonrası izin alarak bölgeye geldiği öğrenildi.Maçka ilçesinde 22 Mart'ta polis aracının dereye devrildiği kazada polis memuru Yunus Çavdar şehit olmuş, İzzet Kazaz ise yaralanmıştı.

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