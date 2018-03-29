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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Polis aracının dereye devrilmesi - Kayıp polis memurunu arama çalışmaları - TRABZON

Polis aracının dereye devrilmesi - Kayıp polis memurunu arama çalışmaları - TRABZON

- Deredeki arama çalışamalarıTRABZON (AA) - Trabzon 'un Maçka ilçesinde 8 gün önce polis aracının dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı arama çalışmaları devam ediyor.Ayan'ın bulunması için AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli kurumlardan 472 kişilik arama kurtarma ekibi, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede 49 dalgıç ve diğer ekipler de dere boyunca detaylı arama gerçekleştiriyor.Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğüne ait helikopterlerin de katıldığı aramalarda 44 araç, 2 zırhlı araç, 2 iş makinesi, bot ve riskli görünen bölgelerde su altı kamerası kullanılıyor.Dalgıçlar ve diğer ekiplerce dere boyunca riskli görülen bölgeler üst üste taranıyor. Şüphelenilen iki farklı noktada operatörler, iş makineleriyle çalışma yürütüyor.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince de ayrıca dere hattının denizle bağlantılı olduğu noktalardaki çalışmalar devam ediyor.Büyükşehir Belediyesince olay yerinde kurulan çadırlarda Ayan ailesinin bekleyişi sürüyor.AFAD tarafından kurulan Mobil Koordinasyon Merkezinde yetkililer tarafından bölge haritaları üzerinde incelemeler yapılarak, toplantılar ve iş bölümü çalışmaları gerçekleştiriliyor.Maçka ilçesinde 22 Mart'ta polis aracının dereye devrildiği kazada polis memuru Yunus Çavdar şehit olmuş, İzzet Kazaz yaralanmış, Mehmet Ayan ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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