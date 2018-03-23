Polis aracının dereye devrilmesi - Kayıp polis Mehmet Ayan'ı arama çalışmaları sürüyor - TRABZON
- Trabzon 'da polis aracının dereye devrilmesi - Arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Ailelerden genel ve detay görüntü - Arama kurtarma çalışmalarından görüntü - Vali Yücel Yavuz'un bölgeye gelmesi Trabzon 'da polis aracının dereye devrilmesi - Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Yunus Çavdar'ın ailesi, akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ın bulunmasını bekleyen ailesi ile bir araya geldi - Ayan'ın annesi Ayşe Ayan:"Sen yavrunu buldun, kokladın. Ben bulamadım oğlumu, doyamadım evladıma" - Şehidin eşi Tuğba Büşra Çavdar:"Yunus boğulmaktan korkardı, o yüzden denize gidemezdik"TRABZON (AA) - Trabzon 'un Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Yunus Çavdar'ın ailesi, akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ın bulunmasını bekleyen ailesi ile bir araya geldi.Çavdar'ın annesi Meryem, eşi Tuğba Büşra Çavdar ile kız kardeşleri, kazanın yaşandığı bölgede kurulan Türk Kızılayına ait çadırda arama çalışmalarını takip eden Ayan'ın annesi Ayşe ve eşi Hacer Ayan'ı ziyaret etti.Acılı anne ve eşler birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.Dün 37 yaşındaki oğlunu toprağa veren Meryem Çavdar'a sarılan Ayşe Ayan, "Sen yavrunu buldun, kokladın. Ben bulamadım oğlumu, doyamadım evladıma." diyerek ağladı.Çavdar, 3 yıllık evli olan oğlunu bulma umudu ile bekleyen Ayan'ı, "Sizde kavuşacaksınız." sözleriyle teselli etmeye çalıştı.Şehidin eşi Tuğba Büşra Çavdar, daha sonra aracın dereye yuvarlandığı yere geldi.Arama çalışmalarını sürdüren ekiple görüşen 2 çocuk annesi genç kadın, "Yunus boğulmaktan korkardı, o yüzden denize gidemezdik." dedi. Çavdar, hem kendilerine hem de Ayan'ın ailesine dayanma gücü vermesi için Allah'a dua etti.Bölgede görev yapan jandarmaya sarılan şehidin annesi Meryem Çavdar ise "Annen sana kurban olsun." diyerek gözyaşı döktü.Öte yandan, Vali Yücel Yavuz da olay yerine gelerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.Ayan ailesinin bulunduğu çadırı ziyaret eden Yavuz, "Elden gelen her şey yapılıyor. Bölgeyi bilen arkadaşlarımız çalışıyor." diye konuştu. Vali Yavuz'un eşi Şengül Yavuz, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in eşi Sevilay Çevik ile Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun eşi Fatma Gümrükçüoğlu da kayıp polis memuru Mehmet Ayan'ın ailesini teselli etmeye çalıştı.Bölgede ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.