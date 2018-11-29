Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Polis aracının çarptığı 9 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Polis aracının çarptığı 9 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

- CENAZE NAMAZI

Temizlik Görevlisi Küçük Çocuk Cenaze Namazı Köy Mezarlığı Beyin Ölümü 

-- TABUTUN TAŞINMASI
-- ÇOCUĞUN FOTOĞRAFI

( BOLU ) BOLU

- Bolu’nun Gerede İlçesi’nde annesiyle birlikte yaralı bir kediyi eve götürürken polis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ömer Faruk Akyıldırım son yolculuğuna uğurlandı. Olay, 6 Kasım’da Bolu’nun Gerede İlçesi Dayıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda 4’üncü sınıf öğrencisi olan 9 yaşındaki Ömer Faruk Akyıldırım, arkadaşlarıyla parkta besledikleri yavru kediyi evine götürmek istedi. Yavru kediyi parktan alan anne Sevgi Akyıldırım ve oğlu Ömer Akyıldırım’a, sürücüsü alkollü olduğu öğrenilen bir aracı kovalayan resmi polis otomobili hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan anne ve oğlu önce Gerede Devlet Hastanesi’ne, ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi’ne götürüldü. Kazada, anne Sevgi Akyıldırım hafif yaralanırken, 9 yaşındaki Ömer Faruk Akyıldırım’ın tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Makineye bağlı olarak 22 gün boyunca yoğun bakımda kalan küçük çocuk dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Cenazesi Gerede’nin Yakakaya Köyü’ne götürülen Ömer Faruk Akyıldırım, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
5 Yaşında Tam 80 Kilo5 Yaşında Tam 80 Kilo
Ankara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı VarAnkara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var
Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...
Malatyada Feci KazaMalatyada Feci Kaza
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı