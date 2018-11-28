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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Polis aracının çarptığı 9 yaşındaki çocuk 22 gün sonra yaşamını yitirdi

Polis aracının çarptığı 9 yaşındaki çocuk 22 gün sonra yaşamını yitirdi

ARŞİV

Polis Aracı Polis Memuru Güvenlik Kamerası Dur İhtarı Beyin Ölümü 

-güvenlik kamerası

( BOLU ) BOLU

- Bolu’nun Gerede İlçesi’nde polis otomobilinin çarptığı ve beyin ölümü gerçekleşen 9 yaşındaki Ömer Faruk Akyıldırım, 22 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Gerede İlçesi’nde dur ihtarına uymayan aracı kovalayan polis memuru N.Ç.’nin kullandığı resmi polis aracı , kovalamaca esnasında Sevgi Akyıldırım ve oğlu Ömer Faruk’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan ve anne ve oğlu önce Gerede Devlet Hastanesi’ne daha sonra ise İzzet Baysal Tıp Fakültesi’ne götürüldü. Anne Sevgi Akyıldırım kazadan hafif yaralı olarak kurtulurken, 9 yaşındaki Ömer Faruk Akyıldırım yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kazadan 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Ömer Faruk Akyıldırım’ın, 22 gün makineye bağlı şekilde kaldığı hastanede kalbi de durdu. Hastanede hayatını kaybeden Yıldırım’ın, yarın Gerede’nin Yakakaya köyünde defnedileceği öğrenildi. (FC
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