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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis, 3 yaralı

Polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis, 3 yaralı

Kazaya karışan polis aracı

İlk Müdahale Polis Aracı Polis Memuru Memur Polis Ekipleri 

-Kazaya karışan diğer otomobil
-Olay yerine sevk edilen polis ekipleri
-Olay yerinde inceleme yapan ekipler
-Olay yeri detay

( KONYA ) KONYA

- Konya'da devriye atan trafik polis ekip aracına, aynı yönde seyir halinde olan otomobilin arkadan çarpması sonrası 2'si polis, 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Yeni Sille Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Sille istikametine seyir halinde olan Konya İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Murat T. idaresindeki 42 A 5533 polis aracına aynı yönde seyir halinde olan Muhammed Yasin B. idaresindeki 06 FZ 7174 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis aracında bulunan polis memurları Murat T. ile Mehmet C. ve diğer araç sürücüsü Muhammed Yasin B. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis memurları Murat T. ile Mehmet C. ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, diğer sürücü ise Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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