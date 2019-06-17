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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Polis aracı otomobil ile çarpıştı: 2 polis yaralı - ANTALYA

Polis aracı otomobil ile çarpıştı: 2 polis yaralı - ANTALYA

- Kazaya karışan polis aracının çekiciye yüklenmesi - Kazaya karışan otomobildeki hasarANTALYA (AA) - Antalya 'da bir otomobil ile polis aracının çarpışması sonucu 2 polis yaralandı.Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi'ndeki kavşakta, bir ihbarla ilgili bölgeye seyir halinde bulunan 07 A 7476 plakalı polis aracıyla Mazlum Karaer yönetimindeki 07 MOK 08 plakalı otomobil çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle yan yatan polis aracındaki 2 polis yaralandı. Yaralı polisler Vakıf Yaşam ve Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.Otomobil sürücüsü Mazlum Karaer gözaltına alındı.Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Polis Aracı Polis Bild Barla 

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