Polis aracı kaza yaptı: 4 yaralı

-Ekip arabası ve Hususi aracın çarpışması.

-Kaza yerine 112 ekiplerin gelmesi, yaralılara müdahelesi.

-İl emniyet Müdürü Arif Çankal' ın kaza yerine gelmesi ve Yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulunması.

-Emniyet Müdürü Çankal'ın Kaza yerinde inceleme yapması



( BURDUR )- Göreve giden trafik polisleri, kırmızı ışık ihlali yapan araçla çarpıştı, 2'si polis 4 kişi yaralandı BURDUR



- Burdur'da, göreve giden trafik polisleri, kırmızı ışık ihlali yapan araçla çarpıştı. Kazada ikisi polis 4 kişi yaralandı. Kaza, Burdur Merkez Ali Kemal Erdem Bulvarı Yeni Adliye Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur Şehir Merkezinden Tefenni İstikametine giden bölge trafik ekipleri, Adliye Kavşağına geldiğinde Tefenni İstikametinden gelen ve iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan Ömer Özbek yönetimindeki 15 ES 401 plakalı araçla çarpıştı. Kavşak içerisinde meydana gelen kazada trafikçilerin ilk yardımına adliyede çalışan arkadaşları yardım etti. Kazada 2 Bölge Trafik ekip Memuru ile Hususi araç Şoförü Ömer Özbek ve aynı araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara ilk müdahale yararak Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İl Emniyet Müdürü Arif Çankal Kaza yerine gelerek kaza zedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

