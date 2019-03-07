Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Polis aracı kaza yaptı: 4 yaralı

Polis aracı kaza yaptı: 4 yaralı

Trafikçilerin kazası.

İlk Müdahale Polis Kırmızı Işık Geçmiş Olsun Işık İhlali 

-Ekip arabası ve Hususi aracın çarpışması.
-Kaza yerine 112 ekiplerin gelmesi, yaralılara müdahelesi.
-İl emniyet Müdürü Arif Çankal' ın kaza yerine gelmesi ve Yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulunması.
-Emniyet Müdürü Çankal'ın Kaza yerinde inceleme yapması

( BURDUR )- Göreve giden trafik polisleri, kırmızı ışık ihlali yapan araçla çarpıştı, 2'si polis 4 kişi yaralandı BURDUR

- Burdur'da, göreve giden trafik polisleri, kırmızı ışık ihlali yapan araçla çarpıştı. Kazada ikisi polis 4 kişi yaralandı. Kaza, Burdur Merkez Ali Kemal Erdem Bulvarı Yeni Adliye Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur Şehir Merkezinden Tefenni İstikametine giden bölge trafik ekipleri, Adliye Kavşağına geldiğinde Tefenni İstikametinden gelen ve iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan Ömer Özbek yönetimindeki 15 ES 401 plakalı araçla çarpıştı. Kavşak içerisinde meydana gelen kazada trafikçilerin ilk yardımına adliyede çalışan arkadaşları yardım etti. Kazada 2 Bölge Trafik ekip Memuru ile Hususi araç Şoförü Ömer Özbek ve aynı araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara ilk müdahale yararak Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İl Emniyet Müdürü Arif Çankal Kaza yerine gelerek kaza zedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı