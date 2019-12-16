Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı - KIRIKKALE Video

Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı - KIRIKKALE Video

- Yaralının ambulansa alınması - Polis aracındaki hasar - Ekiplerin kaza yeri incelemesi yapması - Trafiğin kontrollü akışı - Hasarlı polis aracının çekiciye yüklenmesiKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de trafik polisi aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.Sürücüsü öğrenilemeyen 71 A 5444 plakalı trafik polisi aracı, Kırıkkale - Kayseri kara yolunda sahte plakalı otomobili takip ettikleri sırada Tarım ve Orman Müdürlüğü Kavşağı'nda Adem Göçmen (18) idaresindeki 35 AH 9432 plakalı otomobille çarpıştı.Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Yaralılar trafik polisleri Kadir Erdem ve Mücahit Kanca ile diğer sürücü Adem Göçmen, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Kaza nedeniyle kara yolunun Kırıkkale istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Polis Aracı Polis Hastane Trafik Polisi Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı