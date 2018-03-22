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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Polis aracı dereye devrildi (3) - TRABZON

Polis aracı dereye devrildi (3) - TRABZON

- Arama çalışmalarıGÜNCELLEME - Trabzon 'da polis aracı dereye devrildi - Maçka ilçesindeki kazada bir polis şehit oldu, bir polis kazadan yaralı kurtuldu - Akıntıya kapılarak kaybolan polis memurunun bulunması için çalışma başlatıldı - Şehit polisin memurunun Yunus Çavdar olduğu bildirildiPOLİS MEMURLARININ KİMLİK BİLGİLERİ VE YAPILACAK TÖRENE İLİŞKİN BİLGİLER EKLENDİTRABZON (AA) - Trabzon 'un Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı. Akıntıya kapılarak kaybolan polis memurunun bulunması için ise çalışma başlatıldı.Alınan bilgiye göre, görevdeki 3 polis memurunun bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait ekip aracı 02.00 sularında Çatak mevkisinde dereye devrildi.Araçtaki bir polis kaza yerinde şehit oldu, bir polis hafif yaralandı, bir polis ise akıntıya kapılarak kayboldu.Kayıp polis memurunu arama çalışmaları sürüyor. - Polislerin kimlikleri belirlendiPolis aracının dereye devrildiği kazadaki şehidin, polis memuru Yunus Çavdar olduğu bildirildi.
Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yerine getirilen bir görev sırasında, Maçka ilçesi Çatak Köprüsü üzerinde ekip otosunun dereye yuvarlandığı anımsatıldı.Açıklamada, olayda polis memuru Yunus Çavdar'ın şehit olduğu, polis memuru İzzet Kazaz'ın ise hafif yaralı kurtulduğu ifade edildi.Akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ın bulunması için ise dalgıçlar tarafından dere içerisinde çalışmaların devam ettiği kaydedildi.Öte yandan, şehit polis memuru Yunus Çavdar için saat 14.00'da Trabzon Valiliği önünde tören düzenlenecek.Çavdar'ın naaşı, Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından aynı ilçedeki aile kabristanlığına defnedilecek.

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