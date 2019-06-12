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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Polis alıcı kılığına girdi, 1400’lü yıllara ait Tevrat ve Tasvir ele geçirildi

Polis alıcı kılığına girdi, 1400’lü yıllara ait Tevrat ve Tasvir ele geçirildi

tarihi eserlerden detaylar

( TEKİRDAĞ ) -- 6 şüpheli gözaltında TEKİRDAĞ

Polis Akalan Polis Ekipleri Muhalefet 


- Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da alıcı kılığına giren polis ekiplerince 1400 ve 1600’lü yıllara ait olduğu değerlendirilen sanduka içerisinde 1 adet Tevrat ve 2 adet Tasvir ele geçirildi. Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanuna Muhalefet suçuna yönelik KOM Şube Müdürlüğü tarafından geniş çaplı yapılan istihbari çalışmalar başlatıldı. Tarihi eser niteliğindeki kitapları satmaya çalıştıkları bilgisine ulaşılan şahıslar ile yapılan görüşmeler neticesinde polis ekipleri alıcı kılığına girdi. Daha sonra yapılan çeşitli görüşmelerden sonra alıcı kılığına giren polis ekipleri ile şüpheliler buluştu. Polisler ile şahısların buluşmasıyla operasyon için düğmeye basılarak 6 kişi gözaltına alındı ve muhafaza altına alınan bir araçta arama yapıldı. 1400'lü yıllara ait kitaplar Operasyon kapsamında bir araçta yapılan aramada araçta 1400 ve 1600’lü yıllara ait olduğu değerlendirilen sanduka içerisinde 1 adet Tevrat ve 2 adet Tasvir tabir edilen dua kitabı ve ayrıca 7.65 çapında 1 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şahıs hakkında 2863 kanuna muhalefet suçundan yasal işleme başlatıldı. 34 parça daha ele geçirildi Ayrıca Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesinde de 2863 SKM Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan yakalanan İ.K. isimli şahsın üzerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 8 adet değişik ebatlarda metal ok, 5 adet metal yüzük, 8 adet metal sikke, 5 adet kolye ucu, 1 adet metal çan, 1 adet çivi, 1 adet heykele benzeyen obje, 1 adet aslan figürüne benzeyen obje, 4 adet çeşitli ebatlarda olmak üzere toplamda 34 adet metal obje ele geçirildi. Şahıs ifadesi alındıktan salındı.
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