Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Polis adaylarının mezuniyet heyecanı - ERZİNCAN

Polis adaylarının mezuniyet heyecanı - ERZİNCAN

- Törene katılanlar - Protokolün görüntüsü - Mezun olacak polis adaylarının görüntüsü - Yemin töreni - Polisleri keplerini havaya atması - Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın konuşması Erzincan ve Erzurum'da polis adaylarının mezuniyet heyecanı - Erzurum PMYO ile Erzincan POMEM'de polis adayları için mezuniyet töreni düzenlendiERZURUM/ERZİNCAN (AA) - Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) ile Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezinden (POMEM) mezun olan polis adayları törenle diplomalarını aldı. Erzincan Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 995 polis için mezuniyet töreni düzenlendi.
Okulun spor salonunda düzenlenen ve saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, dereceye giren öğrencilere başarı belgesi, plaket ve hediye takdim edildi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, törende yaptığı konuşmada, bazı mesleklerin para, şan, şöhret, itibar kazanmak için yapılmadığını sadece millet için yapıldığını anlattı.Polisliğin, mayasında kutsiyet taşıyan, insanın canını, malını güvenle teslim ettiği emin kişilerin mesleği olduğunu aktaran Arslantaş, şunları kaydetti:"Çok değerli bir mesleğe ilk adımı atacaksınız. Sizler bugünkü heyecanı, gözlerinizdeki ışıltıyı ömrünüz boyunca koruduğunuz sürece devletimizin bekasına yönelik saldırılar her zaman bertaraf edilecektir. Sizlere bugün itibarıyla sadece beylik bir silah, üniforma ya da bir araç zimmetlenmiyor. Sizlere aziz milletimizin geleceği, çocuklarımızın gülen yüzleri, istikballeri, toplumun, sokakların, şehrin, bir ülkenin güvenliği ve huzuru zimmetleniyor. Mesuliyetiniz çok büyük. Yorulmadan, azimle şevkle bu aziz millete hizmet etmeye ant içeceksiniz." Erzincan POMEM Müdürü Alper Özdemir de polis adaylarından, hain FETÖ terör örgütü ile eli kanlı bebek katili PKK başta olmak üzere bütün illegal yapılar karşısında hiç durmadan ve yılmadan fedakarca çalışmalarını istedi.Konuşmaların ardından 995 polis adayı yemin ederek kep attı.Törene, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu ve mezun olan polislerin aileleri ile yakınları katıldı.

Saygı Duruşu Polis Adayı Mezuniyet Töreni Terör Örgütü Bebek Katili 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı