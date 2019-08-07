Polis adaylarının mezuniyet heyecanı - ERZİNCAN

- Törene katılanlar - Protokolün görüntüsü - Mezun olacak polis adaylarının görüntüsü - Yemin töreni - Polisleri keplerini havaya atması - Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın konuşması Erzincan ve Erzurum'da polis adaylarının mezuniyet heyecanı - Erzurum PMYO ile Erzincan POMEM'de polis adayları için mezuniyet töreni düzenlendiERZURUM/ERZİNCAN (AA) - Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) ile Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezinden (POMEM) mezun olan polis adayları törenle diplomalarını aldı. Erzincan Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 995 polis için mezuniyet töreni düzenlendi. Okulun spor salonunda düzenlenen ve saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, dereceye giren öğrencilere başarı belgesi, plaket ve hediye takdim edildi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, törende yaptığı konuşmada, bazı mesleklerin para, şan, şöhret, itibar kazanmak için yapılmadığını sadece millet için yapıldığını anlattı.Polisliğin, mayasında kutsiyet taşıyan, insanın canını, malını güvenle teslim ettiği emin kişilerin mesleği olduğunu aktaran Arslantaş, şunları kaydetti:"Çok değerli bir mesleğe ilk adımı atacaksınız. Sizler bugünkü heyecanı, gözlerinizdeki ışıltıyı ömrünüz boyunca koruduğunuz sürece devletimizin bekasına yönelik saldırılar her zaman bertaraf edilecektir. Sizlere bugün itibarıyla sadece beylik bir silah, üniforma ya da bir araç zimmetlenmiyor. Sizlere aziz milletimizin geleceği, çocuklarımızın gülen yüzleri, istikballeri, toplumun, sokakların, şehrin, bir ülkenin güvenliği ve huzuru zimmetleniyor. Mesuliyetiniz çok büyük. Yorulmadan, azimle şevkle bu aziz millete hizmet etmeye ant içeceksiniz." Erzincan POMEM Müdürü Alper Özdemir de polis adaylarından, hain FETÖ terör örgütü ile eli kanlı bebek katili PKK başta olmak üzere bütün illegal yapılar karşısında hiç durmadan ve yılmadan fedakarca çalışmalarını istedi.Konuşmaların ardından 995 polis adayı yemin ederek kep attı.Törene, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu ve mezun olan polislerin aileleri ile yakınları katıldı.
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