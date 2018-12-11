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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Polis 4 metrelik çukura iple inip defineci aradı

Polis 4 metrelik çukura iple inip defineci aradı

polis ekipleri detaylar

Arkeolojik Kazı Kaçak Kaçak Kazı Arkeoloji Polis Ekipleri 

-mağaraya halatla inen polisler
-mağarada polis detayı
-çevre detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde arkeolojik kazı çalışmalarının yapıldığı alanın yakınlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan polis 4 metre derinlikteki çukura iple inip defineci aradı. Edinilen bilgiye göre, defineciler İznik'te boş durmadı. Tam 4 metre derinliğinde çukur kazarak hazine aradı. Devriye atan polis ekipleri, gece saat 01.30 sıralarında Abdulvahap Sancaktar tepesi mevkiinde ki yol kenarında kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri definecilerin kazdığı 4 metrelik çukura halat yardımı ile inebildi. El feneri yardımı ile çukurda delil arayan polis, içeride definecilerin kazıda kullandığı kazma, kürek, delici alet ve toprağın dışarı atılmasın da kullanılan kova buldu. Çukuru detaylı inceleyen polis, toprak tabaka da üst üste dizilmiş tarihi kiremit kalıntıları olduğunu tespit etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (HA-UGR-
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