Poligonda stres atıyorlar

-Silahlardan detaylar

-Silahla ilgilenirken

-Atış alanına giriş

-Güvenlik kamerasından atış yapanlar

-İlk defa atış yapan kişiye eğitim

-Atış denemesi

-Farklı iki kişiden atış

-Ersal Kaya röp



( KAHRAMANMARAŞ - ÖZEL)- Kahramanmaraş'ta vatandaşlar kontrollü şekilde yaptıkları atışlar sayesinde hem stres atıyor, hem kendilerini geliştiriyorlar KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş'a geçtiğimiz yıl açılan poligonda, vatandaşların bilinçsiz ateş etmesinin önüne geçilerek kontrollü bir şekilde atış yapmaları sağlanıyor. Kahramanmaraş'ta kentin ilk ve tek poligonu geçtiğimiz yıl açılırken bazı vatandaşlar kendilerini geliştirmek için bazıları ise stres atmak için atışlar yapıyor. Özellikle yorgun mermi ve bilinçsizce havaya ateş edilmesinin önüne geçilmesine yönelik vatandaşlar poligonu tercih ederken hayatında elinde hiç silah almayan kişiler de poligonda silah atmayı öğreniyor. Poligonda atış eğitmenliği yapan Ersal Kaya, vatandaşların burada güvenli bir şekilde atış yaptığını ve yorgun mermi, bilinçsiz ateş etme durumlarından ziyade kontrollü şekilde yapılan atışlar sayesinde vatandaşların hem stres attığını hem de kendini geliştirdiğini söyledi.



Bağda, dağda silah atılmalara karşı çıktıkları için 2018 yılı Nisan ayında poligonu açtıklarını söyleyen Kaya şunları kaydetti: ''Gayet olumlu dönüşler oldu. İnsanlara doğru ateş etmeyi, güvenli bir şekilde silah taşımayı ve kullandıkları tabancalarla nasıl ateş etmeleri gerektiği konusunda insanlara yardımcı oluyoruz. Ruhsatlı silahı olmayan vatandaşlarda buraya gelebilir. Poligonumuz envanterinde çeşitli silahlarımız mevcut. Bayanların çoğu kez daha iyi atış yaptığını görüyoruz. Hatta beraber atışa gelen çiftler arasında bir yarışma oluyor ve yüzde 90 bayanlar kazanıyor. Tabi çok iyi atış yapan erkek misafirlerimiz de var.'' İçeride atışlar devam ederken, izlemek isteyen misafirler için kurşun geçirmez cam arkasında bir alanlarının bulunduğunu belirten Kaya, ''Özellikle yaşı küçük çocukları atış alanına alamadığımız için buradan izleyebiliyorlar. Buraya atış için yaş aralığı tutan herkes gelebilir. Burada atışa engel olacak tek bir durum var oda alkollü olarak kimse gelmesin. Zaten atış öncesi biz vatandaşları hemen atışa almıyoruz. Bizim kafe kısmında tanışıyor sohbet ediyoruz ve orada çözüyoruz zaten. 18 yaşından büyük olan herkes burada atış yapabilir. 13-18 yaş aralığındaki gençler içinde anne veya baba iki büyükten bir tanesi, atış öncesi imzalattığımız formumuzu doldurarak bizim kontrolümüzde güvenli bir şekilde atış yapabilir'' diye konuştu.



