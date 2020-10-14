Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Polatlı Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda çıkan arıza sonrası 12 hasta nakledildi

Polatlı Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda çıkan arıza sonrası 12 hasta nakledildi

- Hastaların sevk edilmesi

( ANKARA ) - ANKARA

Yoğun Bakım Ünitesi Hastane 


- Polatlı Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda çıkan arıza sonrası 12 hasta Ankara'daki hastanelere iptal edildi. Polatlı Devlet Hastanesi'nde elektrik panosunda arıza yaşandı. Ankara Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı bir ekip tarafından önlem alındı. Arıza nedeniyle tedbir olarak yoğun bakım ünitesindeki 12 hasta ambulanslarla Ankara'daki hastanelere sevk edildi. (BC -
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı