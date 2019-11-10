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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Polatlı'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Polatlı'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Kaza yerinden detaylar

( ANKARA - 1) ANKARA

Hastane Trafik Kazası 


- Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, Polatlı ilçesi Dua Tepe Anıtı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökmen B. yönetimindeki 06 BLG 475 plakalı otomobil, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Dua Tepe Anıtı'na çıkmak için yolun sağında bulunan 6 araca çarptı. Otomobilin çarptığı araçlar arasında motosikletlerin de olduğu belirtilirken, kazada yaralanan biri ağır 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
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