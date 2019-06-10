- Polatlı'da Sezonum İlk Buğdayı Kilogramı 19 TL'dan satıldı



- Polatlı Ticaret Borsası’nda ilk hasat ürünü arpa satışa sunuldu. Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu, 2019 hasat yılının üreticiler, tüccarlar ve Polatlı için hayırlı olması temennisinde bulundu. Polatlı Ticaret Borsasında, düzenlenen müzayedede yılın ilk arpası satıldı. Müzayedede açılış konuşmasını yapan Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu, ilk hasatın bereket, bolluk, huzur ve barış getirmesini diledi, iyi bir hasat sezonu geçirmek temennisinde bulundu. Satış öncesi herkesin Ramazan Bayramını kutlayan Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu yılın ilk ürünü hakkında bilgi verdi. Gerçekleştirilen müzayedede 19 ton mahsulün 100 kilosu sembolik fiyattan, kilosu 19 TL’ye satıldı. Hıdırşeyh mahallesinden Ahmet Gençer isimli üreticiye ait Arpa, tüccar Birol Türkyaman tarafından satın alındı. “Polatlı Ticaret Borsası sizlerin sayesinde bir bölge borsası haline dönüştü” Başkan Toplu, satış öncesinde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Polatlı Ticaret Borsası bir Tüccarlar Kulübü değildir. Polatlı Ticaret Borsası, üretici ile alıcı arasında bir denge unsurudur. Değerli üreticilerimiz şunu çok iyi bilsinler ki Polatlı Ticaret Borsası kaynaklarının büyük bir bölümünü üretici açısından harcıyor. Üreticimizin ürününün daha da değerlenmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ürünü dar alanlardan çıkarıp finans merkezi ile buluşturmaya çalışıyoruz. Alıcı daha çok para versin diye gayret ediyoruz. Polatlı Ticaret Borsası sizlerin sayesinde bir bölge borsası haline dönüştü. Bu sene ürün ihtisas borsasının işlemlere başlayacağı söyleniyor. Bizim Polatlı Anadolu Aracılık Şirketimiz var. Bunu da bu kapsamda Türkiye’de ilk olarak bu konuda aracı kurum haline getirmeye gayret göstereceğiz. Bu konuda da sizlerin sayesinde öncü bir kurum olacağımızı düşünüyorum. İlerde üyelerimiz arasından aracı kuruma ortaklık söz konusu olursa, detaylı çalışmaları yaptıktan sonra sizleri bilgilendireceğiz.” Başkan Toplu’nun konuşmasının ardından satış işlemine geçildi. Satış, elektronik ortam yerine eski usul sözlü olarak yapıldı. 5 liradan açılan müzayede 19 lira ile kapandı. Ayrıca üreticiye Polatlı Ticaret Borsa'sı tarafından çeyrek altın hediye edildi. (BC -

