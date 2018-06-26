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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Polatlı'da kaybolan minik Eylül'ü arama çalışmaları sürüyor - ANKARA

Polatlı'da kaybolan minik Eylül'ü arama çalışmaları sürüyor - ANKARA

- 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'yı arama çalışmaları - Ankara 'nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Valilik: - "Olay ile ilgili bir şüpheli tutuklanmış olup adli soruşturma ve arama çalışmaları devam etmektedir"ANKARA (AA) - Ankara 'nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde Eylül Yağlıkara'nın 22 Haziran'da kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekiplerince 22 - 25 Haziran tarihleri arasında yapılan arama çalışmalarında keşif uçağı, drone, kadavra köpek timi, iz takip köpek timi ve motorlu yamaç paraşütleri kullanıldığı ifade edilen açıklamada, "Olay ile ilgili bir şüpheli tutuklanmış olup adli soruşturma ve arama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Köpek Bild Keşif Uçağı Yazılı Açıklama Kadavra 

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