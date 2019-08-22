Polatlı'da kadına bıçaklı saldırı İzle



- Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kadın bıçaklı saldırıya uğradı. Olay Ankara'nın Polatlı İlçesi Atatürk caddesi üzerinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ögrenilen Cihan A. tarafından boğazına ve kalbine defalarca bıçak darbesi alan Nazan K. isimli kadın ağır yaralandı. Olayı fark eden çevredeki esnaflar Cihan A.'yı etkisiz hale getirdi.Nazan K. 'ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nazan K. 'nın hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Cihan A. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. (MKM-

