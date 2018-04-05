Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa vefatının 118’inci yılında kabri başında anıldı

-Mezar başında duaların edilmesi

-Vatandaş ve öğrencilerden görüntü

-Öğrenci röportajları

-İkram



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Gaziosmanpaşa ilçesine adını veren Osmanlı Devleti tarihinin en önemli komutanlarından Plevne Kahramanı olarak bilinen Gazi Osman Paşa, vefatının 118'inci yılında mezarı başında anıldı. ‘Plevne Kahramanı’ Gazi Osman Paşa, vefatının 118'inci yılında Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen bir organizasyonla Fatih Camii bahçesinde bulunan kabri başında dualarla anıldı. Anma törenine Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Zekeriya Eroğlu ve Ahmet Berber, Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Suver, Gaziosmanpaşa Plevne Lisesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda Kur-an'ı Kerim tilavetinin ardından Gazi Osman Paşa başta olmak üzere hayatını kaybetmiş komutanlar ve şehitler için dualar edildi. Anma programında ayrıca vatandaşlara pilav, ayran ve lokma tatlısı ikramı edildi. “Burada olmak büyük onur ve gurur” Fatih Camii bahçesindeki anma törenine katılan Plevne Anadolu Lisesi öğrencilerinden Toprak, Gazi Osman Paşa ile ilgili düşüncelerini dile getirdi. Anma törenine katıldığı için onurlandığını ifade eden Toprak isimli öğrenci, “Burada olmaktan çok büyük onur ve gurur duyuyoruz. Plevne Anadolu Lisesi’nden katılıyoruz ve bu isme sahip bir lisede okuyup buraya gelmemek zaten olmazdı. Gazi Osman Paşa çok büyük bir komutan. Hikayesini ve hayatını biliyoruz” dedi.

(SA-HB-

