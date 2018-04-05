Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa vefatının 118’inci yılında kabri başında anıldı

Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa vefatının 118’inci yılında kabri başında anıldı

Gazi Osman Paşa mezarından görüntü

Şehit Anma Töreni Osmanpaşa Öğrenciler 

-Mezar başında duaların edilmesi
-Vatandaş ve öğrencilerden görüntü
-Öğrenci röportajları
-İkram

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa ilçesine adını veren Osmanlı Devleti tarihinin en önemli komutanlarından Plevne Kahramanı olarak bilinen Gazi Osman Paşa, vefatının 118'inci yılında mezarı başında anıldı. ‘Plevne Kahramanı’ Gazi Osman Paşa, vefatının 118'inci yılında Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen bir organizasyonla Fatih Camii bahçesinde bulunan kabri başında dualarla anıldı. Anma törenine Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Zekeriya Eroğlu ve Ahmet Berber, Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Suver, Gaziosmanpaşa Plevne Lisesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.
Programda Kur-an'ı Kerim tilavetinin ardından Gazi Osman Paşa başta olmak üzere hayatını kaybetmiş komutanlar ve şehitler için dualar edildi. Anma programında ayrıca vatandaşlara pilav, ayran ve lokma tatlısı ikramı edildi. “Burada olmak büyük onur ve gurur” Fatih Camii bahçesindeki anma törenine katılan Plevne Anadolu Lisesi öğrencilerinden Toprak, Gazi Osman Paşa ile ilgili düşüncelerini dile getirdi. Anma törenine katıldığı için onurlandığını ifade eden Toprak isimli öğrenci, “Burada olmaktan çok büyük onur ve gurur duyuyoruz. Plevne Anadolu Lisesi’nden katılıyoruz ve bu isme sahip bir lisede okuyup buraya gelmemek zaten olmazdı. Gazi Osman Paşa çok büyük bir komutan. Hikayesini ve hayatını biliyoruz” dedi.
(SA-HB-
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı