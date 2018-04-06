Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa kabri başında anıldı Haberi

Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa kabri başında anıldı Haberi

Mehter takımı gösterisi

Abrin 

-Kabir başında dua edenler
-Yemek ikramı
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Osmanlı Devleti tarihinin en önemli komutanlarından Plevne Kahramanı olarak bilinen Gazi Osman Paşa, vefatının 118’inci yılında mezarı başında anıldı. ‘Plevne Kahramanı’ Gazi Osman Paşa, vefatının 118’inci yılında Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen bir organizasyonla Fatih Camii avlusında bulunan kabri başında dualarla anıldı. Cuma namazını Fatih Camii'nde kılan vatandaşlar, Gazi Osman Paşa'nın kabrine gelerek burada dualar etti. Törende Mehteran takımı marşlar seslendirirken, vatandaşlara da pilav ayran ikramında bulunuldu. (HB-
İlgili Foto Galeriler
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı