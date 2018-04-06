Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa kabri başında anıldı Haberi

-Kabir başında dua edenler

-Yemek ikramı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Osmanlı Devleti tarihinin en önemli komutanlarından Plevne Kahramanı olarak bilinen Gazi Osman Paşa, vefatının 118’inci yılında mezarı başında anıldı. ‘Plevne Kahramanı’ Gazi Osman Paşa, vefatının 118’inci yılında Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen bir organizasyonla Fatih Camii avlusında bulunan kabri başında dualarla anıldı. Cuma namazını Fatih Camii'nde kılan vatandaşlar, Gazi Osman Paşa'nın kabrine gelerek burada dualar etti. Törende Mehteran takımı marşlar seslendirirken, vatandaşlara da pilav ayran ikramında bulunuldu. (HB-

