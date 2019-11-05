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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Plastik şişede sahte içki satmışlar - İZMİR Video

Plastik şişede sahte içki satmışlar - İZMİR Video

- Polis ekiplerinin depoya girişi - Depoda arama yapılması - Ele geçirilen sahte içkilerPlastik şişede sahte içki satmışlar - İzmir 'de bir depoda yapılan aramada, yarım litrelik pet su şişelerine doldurulmuş sahte içki ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'de bir depoya düzenlenen ve yarım litrelik pet su şişelerine doldurulmuş sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda iki zanlı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, Konak'ta bir depoda sahte içki imal edildiğini ve satışının yapıldığını tespit etti.Depoya düzenlenen operasyonda, yarım litrelik pet su şişelerine doldurulmuş halde 201 litre sahte rakı ve votka ele geçirildi.Operasyonda, Ş.K. ve H.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Bu arada zanlıların, sahte içkileri, yarım litrelik pet su şişelerine doldurarak sattığı belirlendi.

Votka Sahte İçki Akalan Sahte Rakı 

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