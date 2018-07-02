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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Plastik madde yüklü tırda önce patlama sonra yangın

Plastik madde yüklü tırda önce patlama sonra yangın

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Polis Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-Görgü tanıkları ile röportaj
-Görüntüler Manisa klasörüne

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'da seyir halindeki plastik madde yüklü tırın balatalarının alev alması sonucu meydana gelen patlama sonrasında tırın dorsesi yanarak kül oldu. Olay saat 22.15 sıralarında Manisa çevre yolu otogar çıkışındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Celal A. idaresindeki 35 KTU 21 plakalı plastik madde yüklü tır seyir halindeyken fren balatalarının alev almasıyla önce patlama meydana geldi. Patlama sonrasında tırın dorsesinde büyük bir yangın çıktı. Çıkan yangında tırın dorsesi alevlerle kaplandı. Tır sürücüsü Celal A. hemen tırı dorsesinden ayırarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Tırın dorsesi demir yığınına dönerken, çıkan yangında ölen yada yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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