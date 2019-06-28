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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Plastik fabrikasında zehirlenme - SAMSUN

Plastik fabrikasında zehirlenme - SAMSUN

- Zehirlenen işçilerin hastaneye getirilmesi - Tedavi altındaki işçiler - Fabrika önündeki ambulans - Ambulansın hasta götürmesi - Fabrikada zehirlenen işçiye serum takılması Samsun 'da plastik fabrikasında zehirlenme - Plastik fabrikasında üretim sırasında oluşan dumandan etkilenen 18 işçi hastaneye kaldırıldıSAMSUN (AA) - Samsun 'da plastik fabrikasında üretim sırasında oluşan dumandan 18 işçi zehirlendi.Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren plastik fabrikasında imalat sırasında oluşan dumandan etkilenen işçiler baygınlık geçirdi.Fabrikanın sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 18 işçi, kentteki hastanelere kaldırıldı.İşçilerin dumandan etkilendiği belirtildi.Fabrikada Samsun Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekibi de inceleme yaptı.

İlk Müdahale Fabrika Hastane Gesi Plastik Fabrikası 

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