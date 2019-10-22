Plastik fabrikasında yangın - ADANA

- Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri - Olay yerine gelen itfaiye araçları - Olay yerindeki polis araçlarından görüntü Adana 'da plastik fabrikasında yangınADANA (AA) - Adana 'da bir plastik fabrikasının depo kısmında çıkan yangın hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir plastik fabrikasının depo kısmından dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.Kısa sürede söndürülen yangın sonucu iş yerinin deposunda hasar meydana geldi.
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