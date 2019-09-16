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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Plastik atıkların bulunduğu arazide korkutan yangın

Plastik atıkların bulunduğu arazide korkutan yangın

yangından görüntü

Makilik Alan Trol 

-alevler
-ekiplerin çalışması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Serik ilçesinde dün makilik alanda meydana gelen yangının ardından bu kez de plastik atık ve hurdalıkların bulunduğu bir arazide yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Serik ilçesi Kayaburnu mahallesinde, plastik atıkların ve hurdalıkların bulunduğu bir arazide yangın çıktı. Saat 16.00 sıralarında meydana gelen yangına olay yerine sevk edilen iki itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. (MD-
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