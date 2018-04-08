Plan yapıp çağırdılar, önce dövdüler sonra hayvanlarına el koydular... Tartışma anı kamerada



- Sakarya'nın Akyazı ilçesinde büyükbaş hayvan aldıkları kişi tarafından dolandırıldıkları ileri sürülen iki kişi, komşularıyla plan yapıp ilçeye çağırdıkları satıcıyı dövüp hayvanlarına el koydu. Şikayet üzerine parayı geri almak için plan yapan 4 kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre Akyazı Vakıf Mahallesi'nde yaşayan K.Ö. ve M.A., Bursa'da iki adet büyükbaş hayvan satın aldı. Hayvanları Akyazı'ya getiren K.Ö. ve M.A., bir süre sonra hayvanları beğenmediklerini belirterek satıcıya geri vermek istediklerini söylediler. Akyazı'ya gelerek hayvanları geri alan Bursalı satıcı, iddiaya göre, iki kişiye parasının olmadığını söyleyip evrak verdi. Bir süre sonra evrakın karşılıksız çıkması üzerine K.Ö. ve M.A., paralarını geri alabilmek için komşuları S.Y. ve E.P.'den yardım istedi. S.Y. ve E.P., satıcıyla iletişime geçerek iki buzağı ve iki büyükbaş hayvan satın almak için anlaştı. Bursalı satıcı beraberindeki bir kişi ile birlikte Akyazı D-100 karayolu üzerindeki buluşma yerine geldi. Hayvanları iade etmelerine rağmen paralarını alamadıklarını öne süren K.Ö., M.A. ile komşuları S.Y. ve E.P., buluşma yerinde satıcıyı dövüp hayvanlarına el koydu. Darp edilen satıcı şikayeti üzerine çalışma başlatan Akyazı İlçe Jandarma ekipleri, Vakıf Mahallesi'nde K.Ö., M.A. ile komşuları S.Y. ve E.P.'yi gözaltına aldı. Hayvanlar ise başka bir ahırda bulundu. Plan yapıp ilçeye çağırdıkları satıcıyı dövüp hayvanlarına el koyan 4 kişi, 'gasp' (nitelikli yağma) ve 'darp' suçlamasıyla tutuklandı. Öte yandan, 22 Mart'ta akşam saatlerinde yaşanan tartışma anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

