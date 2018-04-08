Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Plan yapıp çağırdılar, önce dövdüler sonra hayvanlarına el koydular... Tartışma anı kamerada

Plan yapıp çağırdılar, önce dövdüler sonra hayvanlarına el koydular... Tartışma anı kamerada

Yaşanan tartışma anının güvenlik kamera görüntüsü.

( SAKARYA ) SAKARYA

Kamera Güvenlik Kamerası Nitelik Büyükbaş Hayvan Hayvan 


- Sakarya'nın Akyazı ilçesinde büyükbaş hayvan aldıkları kişi tarafından dolandırıldıkları ileri sürülen iki kişi, komşularıyla plan yapıp ilçeye çağırdıkları satıcıyı dövüp hayvanlarına el koydu. Şikayet üzerine parayı geri almak için plan yapan 4 kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre Akyazı Vakıf Mahallesi'nde yaşayan K.Ö. ve M.A., Bursa'da iki adet büyükbaş hayvan satın aldı. Hayvanları Akyazı'ya getiren K.Ö. ve M.A., bir süre sonra hayvanları beğenmediklerini belirterek satıcıya geri vermek istediklerini söylediler. Akyazı'ya gelerek hayvanları geri alan Bursalı satıcı, iddiaya göre, iki kişiye parasının olmadığını söyleyip evrak verdi. Bir süre sonra evrakın karşılıksız çıkması üzerine K.Ö. ve M.A., paralarını geri alabilmek için komşuları S.Y. ve E.P.'den yardım istedi. S.Y. ve E.P., satıcıyla iletişime geçerek iki buzağı ve iki büyükbaş hayvan satın almak için anlaştı. Bursalı satıcı beraberindeki bir kişi ile birlikte Akyazı D-100 karayolu üzerindeki buluşma yerine geldi. Hayvanları iade etmelerine rağmen paralarını alamadıklarını öne süren K.Ö., M.A. ile komşuları S.Y. ve E.P., buluşma yerinde satıcıyı dövüp hayvanlarına el koydu. Darp edilen satıcı şikayeti üzerine çalışma başlatan Akyazı İlçe Jandarma ekipleri, Vakıf Mahallesi'nde K.Ö., M.A. ile komşuları S.Y. ve E.P.'yi gözaltına aldı. Hayvanlar ise başka bir ahırda bulundu. Plan yapıp ilçeye çağırdıkları satıcıyı dövüp hayvanlarına el koyan 4 kişi, 'gasp' (nitelikli yağma) ve 'darp' suçlamasıyla tutuklandı. Öte yandan, 22 Mart'ta akşam saatlerinde yaşanan tartışma anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı