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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Plakayı çamurla, yüzlerini de maskeyle kapatan şüpheliler yakalandı - ADANA

Plakayı çamurla, yüzlerini de maskeyle kapatan şüpheliler yakalandı - ADANA

- Gözaltına alınan şüpheliler - Çamurla kapatılan plakalar - Olay yeri - Özel harekat polislerinin güvenlik önlemi almasıPlakayı çamurla, yüzlerini de maskeyle kapatan şüpheliler yakalandı - Adana 'da 4 şüpheli, ihbar üzerine gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'da kullandıkları otomobilin plakasını çamurla, yüzlerini de maskeyle kapatan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde bir otomobildeki yüzü maskeli 4 kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine caddeye sevk edilen asayiş ve özel harekat polisleri plakaları çamurla kapatılan otomobili kısa sürede buldu.Otomobildeki şüphelileri gözaltına alan ekipler, araçta yaptıkları aramalarda maskelerin yanı sıra hırsızlıkta kullanılacağı değerlendirilen tornavida ve levye buldu.Köprübaşı Polis Merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Akalan Güvenlik Önlemi Hırsız Polis Ekipleri Özel Harekat Polisleri 

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