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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Plakasız araçla böyle kapkaç yaptılar

Plakasız araçla böyle kapkaç yaptılar

-emniyet kamerası-

Kapkaç Kamera Kaydı Polis Merkezi Şüpheli Araç Harekete Geç 

-kamera kaydı
-şüpheli araç
-olay anı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te plakasız araçlarla kapkaç yapan 2 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.Gaziantep'te son dönemlerde meydana gelen 4 ayrı kapkaç olayı ardında harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kapkaç olaylarında kullanılan araçların peşine düştü. kimliklerin gizlenmesi için plakasız araçlarla suçun işlendiğini belirleyen ekipler, önce kapkaç olaylarında kullanılan 4 araca ardından ise şahıslara ulaştı. Gözaltına alınan şahıslar, yasal işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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