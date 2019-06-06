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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Plajlardaki tatilci yoğunluğu sürüyor

Plajlardaki tatilci yoğunluğu sürüyor

Plajdan detaylar

Bayram Tatili Irak 

-Denize girenlerden detaylar
-Denizde voleybol oynayanlar

( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da Ramazan Bayramı tatilinde mavi bayraklı halk plajlarındaki yoğunluk devam ediyor. 30 dereceye ulaşan sıcak havada tatilciler denize girip serinlemenin keyfini çıkarıyor. Ramazan Bayramı tatili sebebiyle İstanbul ve çevre illerden Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Altınova ve Kumbağ plajlarına tatilci akını yaşanıyor. Akın akın gelen tatilciler nedeniyle Tekirdağ ve çevre yollarda yoğunluk yaşanıyor. Mavi bayraklı Altınova ve Kumbağ plajlarına gelen vatandaşlar, denize girip bayram tatilinin keyfini çıkarıyor.Bayram tatilinin keyfini çıkarmaya çalışan Yusuf Şimşek isimli vatandaş, “Tatilin keyfini çıkarıyorum. Bana göre tatil iyi. Yazın sonuna kadar buradayım havalar ne zaman bozarsa o zaman biz de tatili bırakacağız. Eskiden bundan 4 sene, 5 sene öncesine kadar yabancı uyruklu insanlar olsun, Alman plakalı arabalar olsun çok vardı son 4-5 yıldır onları göremiyoruz” dedi.

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