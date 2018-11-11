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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Plajlarda yoğunluk - ANTALYA

Plajlarda yoğunluk - ANTALYA

- Parklarda gezinti yapan insanlar - Denize girenler ve güneşlenenlerANTALYA (AA) - "Turizmin başkenti" Antalya 'da güneşli havayı fırsat bilenler, plajlarda yoğunluk oluşturdu.Hava sıcaklığının en yüksek 24, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece ölçüldüğü kentte, Antalya lılar ve turistler hafta sonunu güneşli havanın keyfini çıkararak geçiriyor.Yerli ve yabancı turistler ile bazı kent sakinleri, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girdi. Denize girmeyenler ise sahil kenarında kitap okudu, bazıları çocuklarıyla kumsalda oynadı.Parkların da dolu olduğu gözlenen Konyaaltı varyantında bazı kişiler yamaç paraşütü ile uçuş keyfi yaşadı.

Hafta Sonu Yamaç Paraşütü Yabancı Turist Güneşli Hava Güneşli 

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