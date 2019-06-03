Plajlarda bayram yoğunluğu

-Denize girenlerden detaylar

-Vatandaştan röp.



( TEKİRDAĞ )- Vatandaşlar bayram tatilinin keyfini çıkarıyor TEKİRDAĞ



- Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Tekirdağ’da bulunan mavi bayraklı halk plajlarından yoğunluklar yaşanıyor. Ramazan Bayramı tatili sebebiyle İstanbul ve çevre illerden Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Altınova ve Kumbağ plajlarına tatilci akını yaşanıyor. Akın akın gelen tatilciler nedeniyle Tekirdağ ve çevre yollarda da yoğunluk yaşanırken, tatilci vatandaşların geldiği Altınova ve Kumbağ plajlarında zaman zaman adım atılacak yer kalmıyor. Mavi bayraklı Altınova ve Kumbağ plajlarına gelen tatilci vatandaşlar denize girip, bayram tatilinin keyfini çıkarmaya çalışıyorlar. “İstanbul’a uzak yerlere gitmelerine gerek yok” Kumbağ esnaflarından Tevfik Yavuz, “Esnaf olarak iyi bir bayram geçirmek iyi bir dileğimiz. İnsanların İstanbul’a uzak yerlere gitmesine gerek yok. İstanbul’a yakın Kumbağ’ıda değerlendirebilirler. Yarın daha kalabalık olur. Beklentimiz o yönde. Herkesş buraya bekliyoruz. Gelsinler Uçmakdere var, Kumbağ var yöresel her şey burada mevcut” dedi.

(HLD-

