Plajlarda adım atacak yer kalmadı

-Yoğunluktan detaylar

-Tatilcilerden röportaj

-Genel detay ve ayrıntılar



( TEKİRDAĞ )- Tekirdağ’a İstanbullu akını plajları doldurdu TEKİRDAĞ



- İstanbul ve çevre illerden akın akın Tekirdağ’a gelen Tatilciler plajlarda adım atacak yer bırakmadı. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İstanbul ve çevre illerden Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Altınova ve Kumbağ plajlarına tatilci akını yaşandı. Akın akın gelen tatilciler nedeniyle Tekirdağ ve çevre yollarda da yoğunluk yaşanırken, tatilci vatandaşların geldiği Altınova ve Kumbağ plajlarında adeta adım atılacak yer kalmadı. Altınova ve Kumbağ plajlarına gelen gelen tatilci vatandaşlar denize girip, bayram tatilinin keyfini çıkarmaya çalışıyorlar. “Kaçtım tek geldim” İstanbul’dan Tekirdağ’a tatile gelen Neşe Çağ, “Tatil güzel gidiyor kendim istedim geldim İstanbul Bahçelievler'den geliyorum. Eğleniyorum İlk defa geliyorum. Arkadaşlarımdan kaçtım tek geldim başka bir yere gidecektik yalnız Tatile çıkmak istedim” dedi.

“Bayram iznini değerlendirelim dedik” Yine İstanbul’dan tatil için gelen vatandaşlardan Ufuk Bostancıoğlu ise, “İstanbul’da bir yemek firmasında çalışıyorum. Bayram iznini değerlendirelim dedik. Cuma’dan çıkalım, Pazar gününe kadar eğlenelim dedik. Baktık burada da çok öyle aksi bir ortam yok. Geldik eğleniyoruz” şeklinde konuştu.

“İstanbul’dan geliyorum” İstanbul’dan gelen Kerem Beşkardeş isimli tatilci vatandaş da, “İstanbul’dan geliyorum yazlıkçıyım ben. 18 senedir buraya geliyoruz. Herkese tavsiye ederim genelde sessiz sakindir ama bayram nedeni ile bir yoğunluk var. Ailelere tavsiye ederiz” diye konuştu.

“Bayram nedeniyle yoğunluk var” Fatih Cihangir isimli tatilci, “İstanbul’dan geliyorum. Her sene geliyoruz zaten. Bayram nedeni ile bir yoğunluk var fakat biz her zaman yaptığımız bayram tatilimizi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

