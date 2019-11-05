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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
- PKK/YPG’ye Ait Tünel İmha Edildi

- PKK/YPG’ye Ait Tünel İmha Edildi

tüneli imha etmesinin çalışmaları

( RASULAYN ) - PKK/YPG’ye ait tünel imha edildi RASULAYN

Terör Örgütü Trol 


- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü YPG/PKK’ya ait mayınlarla dolu tünel ağını imha etti. Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'da terör örgütü YPG/PKK'ye ait büyük bir tünel ağı buldu. Tespit edilen tünel, TSK ve SMO tarafından imha edilip terör örgütü YPG/PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi. TSK ve SMO iş makineleriyle tünelin tüm geçişlerini kapattı. Bölgeden sivilleri tahliye eden SMO, alanı boşalttıktan sonra bomba ve mayınları kontrollü olarak patlattı.
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