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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
- PKK/YPG’nin köprüye koyduğu mayın etkisiz hale getirildi Haberi

- PKK/YPG’nin köprüye koyduğu mayın etkisiz hale getirildi Haberi

Mayının olduğu yer

( RASULAYN ) RASULAYN

Terör Örgütü 


- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG terör örgütünün Rasulayn-Tal Halaf arasında bulunan Habur Köprüsüne yerleştirdiği bomba etkisiz hale getirildi.
Rasulayn-Tal Halaf arasında bulunan ve Habur Nehri üzerinde olan Habur Köprüsü’nde terör örgütleri tarafından tuzaklanan bir mayın bulundu. Siviller tarafından sık sık kullanılan Habur Köprüsü’nde tuzaklanan mayın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) teknik ekipleri tarafından başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildi.
Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada trafiğe kapatılan köprüdeki 6 anti-tank mayınından oluşan el yapımı patlayıcının u Altı Savunma (SAS) timleri çabalarıyla mayın başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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